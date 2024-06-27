Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesi...

DÖVİZ REZERVLERİ REKORA KOŞTU

Buna göre, 21 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 62 milyon dolar artışla 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran'da 88 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 259 milyon dolar yükselişle 57 milyar 868 milyon dolardan, 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.