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TÜİK verileri açıkladı! İşte Haziran 2024 dönemi ekonomik güven endeksi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:42 Güncelleme: 27.06.2024 10:50
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TÜİK verileri açıkladı! İşte Haziran 2024 dönemi ekonomik güven endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre endeks aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8'e geriledi.

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