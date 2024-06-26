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Yapay zeka tuzağına dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Vatandaşlarımız inanmasın...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 17:06 Güncelleme: 26.06.2024 17:07
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Yapay zeka tuzağına dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi: Vatandaşlarımız inanmasın...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi verdiği sahte videoların, sosyal medya mecralarından kaldırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

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