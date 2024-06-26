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Son dakika | Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Giriş: 26.06.2024 14:39 Güncelleme: 26.06.2024 14:48
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Son dakika | Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Son dakika haberi...Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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