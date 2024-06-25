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Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu! İlk 10'da büyük değişim! Hangi şirketler var?

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 11:03 Güncelleme: 25.06.2024 11:30
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Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu! İlk 10’da büyük değişim! Hangi şirketler var?

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2023'teki en büyük 500 sanayi kuruluşu belli oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na zirvedee 484,2 milyar TL'lik satışla TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı Ford Otomotiv ve Star Rafineri takip etti. İşte detaylar...

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.

Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.



İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi.

Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.



Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.



2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.



Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

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