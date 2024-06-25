5 ayda 18 milyon turist! Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri açıkladı 2023’ü solladı

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN