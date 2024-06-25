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Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Giriş: 25.06.2024 12:47 Güncelleme: 25.06.2024 13:06
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Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? AK Parti’den flaş açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, temmuz ayında asgari ücrete zam olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi. Dağ, "Asgari ücrete ara zam çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

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