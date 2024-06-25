Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Haziran ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?

Piyasalar, TCMB'nin politika faizi konusunda nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de %3,7 olarak tahmin ediliyor.