Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Haziran ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için hazırlıklarını tamamladı. Piyasalar, TCMB'nin açıklayacağı yeni faiz kararına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Haziran toplantısında alınacak karar, ekonomi çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıyan bu toplantı, piyasalarda merakla bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz aylarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Şimdi ise Haziran ayı için yeni bir değerlendirme yaparak gelecekteki ekonomik dengeler üzerinde etkili olacak kararını açıklayacak.
Merkez Bankası Faiz Kararı Merakla Bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararının aynı gün saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.
Piyasalar, TCMB'nin politika faizi konusunda nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de %3,7 olarak tahmin ediliyor.
Ankette dikkat çekici bir diğer nokta ise, TCMB'nin politika faizine ilişkin beklentilerde yaşanan değişim. Cari ay ve 3 ay sonrası için politika faizi beklentisi %50'de sabit kalırken, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi %37,11'den %35,90'a geriledi.
TCMB'nin 27 Haziran'daki toplantıda faizlerde değişikliğe gidip gitmeyeceği veya mevcut politikasını koruyup korumayacağı, ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri ışığında netlik kazanacak.
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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Haziran ayı TCMB PPK toplantısında faiz beklentisi ne yönde?
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