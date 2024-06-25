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Konut Fiyat Endeksi yükselişine devam ediyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:28
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Konut Fiyat Endeksi yükselişine devam ediyor

Merkez Bankası, Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Verilere göre Nisan 2024'te aylık yüzde 2,2, yıllık ise yüzde 48,4 arttı.

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