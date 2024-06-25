1 Temmuz’dan sonra kira zammı nasıl belirlenecek? Yeni dönem başlıyor! Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor





Prof. Dr. Umut Yeniocak'ın açıklamalarına göre, kira artışının nasıl uygulanacağı, kira sözleşmelerinde yer alan hükümlere bağlı olarak örnekler üzerinden şu şekilde değişiklik gösterecek:



Kira başlangıcı örneğin 1 Mart ise:

Yüzde 25 artış sınırlamasının kalkması, ev sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren hemen ek kira artışı talep edebileceği anlamına gelmiyor. Her kira sözleşmesinde artış, kira yılının sona erdiği tarihte ve yılda bir kez uygulanabilir. Örneğin, kira dönemi 1 Mart'ta yenilenen bir sözleşmede ev sahibi TÜFE oranında artış yapabilmek için 1 Mart 2025'i beklemek zorundadır. Öncesinde bir artış talep etmesi hukuken mümkün değil.