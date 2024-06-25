Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye uyarı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: TRİBÜN VE TARAFTAR KAYGISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP'li Karatepe'nin açıklamalarına yanıt verdi. CHP'nin tribünlere oynadığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık.

TRİBÜN TARAFTAR UYARISI: UMARIM NORMALLEŞME RUHUNU ZEDELEMEZ

Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."