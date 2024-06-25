Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye uyarı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i kabulüyle başlayan siyasetteki "yumuşama süreci" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP heyeti tarafından yapılan açıklamaya Bakan Şimşek'ten tepki geldi. Şimşek CHP'nin tribünlere oynadığına dikkat çekerek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek ayrıca Sözcü'nün suni gündem yaratma çabalarına da tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki "yumuşama süreci" kapsamında dün kritik bir temas gerçekleşti.
'NORMALLEŞME' ZİRVESİ
Siyasetteki normalleşme adımlarının tezahürü olarak dün(24 Haziran) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Heyette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de yer aldı.
4 SAATLİK ZİRVE
Bakanlıkta gerçekleşen zirve 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.
CHP'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
CHP'li Yalçın Karatepe görüşme sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücret, emekli aylıkları, tarımsal destek ve vergide adaletsizlik meselelerini gündeme getirdiklerini ancak olumlu bir görüş alamadıklarını iddia etti.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: TRİBÜN VE TARAFTAR KAYGISI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP'li Karatepe'nin açıklamalarına yanıt verdi. CHP'nin tribünlere oynadığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.
Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık.
TRİBÜN TARAFTAR UYARISI: UMARIM NORMALLEŞME RUHUNU ZEDELEMEZ
Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."
SUNİ GÜNDEME 'ŞİMŞEK' CEVAP
Bu paylaşımların ardından bir tweet daha atan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim.
Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. "
Milletimiz müsterih olsun.
- Bütçede disiplini tesis ediyoruz.
- Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik.
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- Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz.
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Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız.
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