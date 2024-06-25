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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Giriş: 25.06.2024 14:38
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Merkez Bankası’nın rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara çıktı. Böylece rezervler tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

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