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Ankara'da kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyonu Kurulu toplandı

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 13:43
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Ankara’da kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyonu Kurulu toplandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Beştepe'de başladı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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