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TÜİK Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı | Haziran 2024 FHGE ne kadar?

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:43
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TÜİK Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı | Haziran 2024 FHGE ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2024 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre 10,8 puan azalarak 149,5 seviyesine geriledi.

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