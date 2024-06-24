Gri listeden çıkış için geri sayım! Türkiye'nin gözü 28 Haziran'daki toplantıda | Borsa, Türk Lirası ve enflasyon nasıl etkilenecek?
2021 yılında FATF tarafından gri listeye alınan Türkiye, gri listeden çıkmak için yaptığı çalışmaların meyvesini almak üzere... Türkiye'nin söz konusu listeden 28 Haziran'da Singapur'da yapılacak toplantı sonrası çıkması bekleniyor. Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması Borsa İstanbul'u ve Türk Lirası'nı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için gri listeye almıştı.
2021 yılından bu yana 40 standardın 39'unu gerçekleştiren Türkiye, gri listeden çıkmaya hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran'da FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.
GRİ LİSTEDEN NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ?
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı: "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.
Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."
GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK BORSAYA POZİTİF ETKİ EDER Mİ?
Türkiye'nin gri listeden çıkarılması Borsa İstanbul BIST 100 endeksini de doğrudan etkileyecek. Gri listeden çıkılması durumunda yabancı yatırımcıların sermaye akışlarında artış görülecek.
Ayrıca söz konusu karar ithalat ve ihracat şirketlerini de pozitif yönde etkileyecek.
BIST 100 ENDEKSİNDE ARTIŞ SÜRECEK Mİ?
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri bu yılın ilk 5 ayında artmaya devam etti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bin 305'e ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 31 bin 945 oldu. Borsa İstanbul'da yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bin 250'ye çıkarken 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı.
Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselirken yerli yatırımcıların payı 3 trilyon 564 milyar 599 milyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturdu. Yabancı yatırımcının payı ise yüzde 39'larda.
TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞACAK
IMF araştırmaları, eğer Türkiye gri listeden çıkarsa TL varlıklarının değer kazanacağını ön görüyor. Sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası'nın değerlenmesi enflasyonla mücadelede de büyük etki yaratacak.
FATF NEDİR NASIL ÇALIŞIYOR?
Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – "FATF"), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – "OECD") tarafından kurulan bir organizasyondur.
Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF'ın ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 üyesi bulunuyor.
Grup, gri liste ve kara liste aracılığıyla uyumlu olmayan ülkelerdeki yatırımları caydırarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
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