Gri listeden çıkış için geri sayım! Türkiye’nin gözü 28 Haziran’daki toplantıda | Borsa, Türk Lirası ve enflasyon nasıl etkilenecek?

GRİ LİSTEDEN NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı: "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.

Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."