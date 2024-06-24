TÜİK 55 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu...

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek. Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.