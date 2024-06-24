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Hazine ve Maliye Bakanlığında önemli görüşme! Bakan Mehmet Şimşek ile CHP heyeti bir araya geldi! Masada hangi konular var?

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:39 Güncelleme: 24.06.2024 10:35
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Hazine ve Maliye Bakanlığında önemli görüşme! Bakan Mehmet Şimşek ile CHP heyeti bir araya geldi! Masada hangi konular var?

Başkan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmeleriyle başlayan "siyasette normalleşme süreci", Kabine üyeleri ve CHP heyetleri arasında da devam ediyor. Normalleşme kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet bir araya geldi. Görüşmede ekonomideki gelişmeler ve vergi reformu paketinin masaya gelmesi beklenirken; emekli ve asgari ücretliler de konuşulacak. Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına katılan İlter Yeşiltaş aktardı.

Kurban Bayramı tatili sonrası Ankara'da yeni haftanın ilk gününde kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. CHP'nin 'Hazine ve Maliye'den sorumlu kişisi Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saat 10.00'da bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Şimşek ile CHP heyetinin görüşmesinden ilk kareBakan Şimşek ile CHP heyetinin görüşmesinden ilk kare

CHP heyetinde Karatepe'nin yanısıra iki ekonomi kurmayı daha yer alıyor.

Selin Sayek BökeSelin Sayek Böke

Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de görüşmede bulunuyor.

Mehmet ŞimşekMehmet Şimşek

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
CHP heyeti, Bakanlığa yapılacak ziyaret öncesi Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmede ele alınacak konuları da masaya yatırdı. Heyetin halihazırda çalışmaları devam eden "Vergi Reformu" paketi ile ilgili önerilerin bulunduğu bir rapor hazırladığı öğrenildi.

CHP'li kurmayların ayrıca "Acil önlem alınması gereken konular" başlığı altında da bir rapor hazırladığı ve görüşmede bu raporun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulacağı bildirildi.

Yalçın KaratepeYalçın Karatepe

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI DA MASADA
CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.



Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

DETAYLARI AHABER'DE AKTARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP arasında yapılacak görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları şöyle: İktidar ve ana muhalefetin ekonomi kurmayları ilk kez bir araya gelecek. Bu anlamda önemli bir görüşme gerçekleşecek. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmuştu. Kurmayların görüşme fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyleyebiliriz.



VERGİ REFORMU GÜNDEMDE OLACAK
Bu kapsamda CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bugün saat 10'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet bir araya gelecek. Vergi reformu konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde vergi reformu paketinin de Meclis'e sunulması bekleniyor.

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