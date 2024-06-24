Hazine ve Maliye Bakanlığında önemli görüşme! Bakan Mehmet Şimşek ile CHP heyeti bir araya geldi! Masada hangi konular var?

Mehmet Şimşek

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

CHP heyeti, Bakanlığa yapılacak ziyaret öncesi Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmede ele alınacak konuları da masaya yatırdı. Heyetin halihazırda çalışmaları devam eden "Vergi Reformu" paketi ile ilgili önerilerin bulunduğu bir rapor hazırladığı öğrenildi.

CHP'li kurmayların ayrıca "Acil önlem alınması gereken konular" başlığı altında da bir rapor hazırladığı ve görüşmede bu raporun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulacağı bildirildi.