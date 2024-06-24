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Bitcoin'de sert düşüş! 62 bin doların altına geriledi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:04
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Bitcoin’de sert düşüş! 62 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 62 bin doların altına geriledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5'e yakın değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesine indi.

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