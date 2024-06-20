TÜİK merak edilen veriyi açıkladı! Haziran 2024 Tüketici Güven Endeksi ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.