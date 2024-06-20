TÜİK merak edilen veriyi açıkladı! Haziran 2024 Tüketici Güven Endeksi ne oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası birlikteliğinde yürütülen tüketici eğilim anketine göre Haziran 2024 döneminde tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.
Tüketici güven endeksi, Haziran 2024
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