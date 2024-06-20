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Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:36
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Çin’de kredi faiz oranları sabit kaldı

Çin Merkez Bankasının bu hafta başında politika faizini sabit tutacağını açıklamasının ardından ülkede gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) da değişiklik olmadı.

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