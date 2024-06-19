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İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 17:17
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İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı

Geçmiş yıllarda yonca ektiği arazisinde çilek üretimine başlayan çiftçi Murat Özkan, 1 yılda elde ettiği 40 ton çilekten 1,5 milyon TL dolayında ekonomiye katkı sağladı.

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