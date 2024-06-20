Borsa İstanbul tatil sonrası yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,60 değer kazanarak 10.638,40 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,08 puan artışla 10.638,40 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,62 ile sigorta oldu.