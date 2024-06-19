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Yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu! Yapay hamlesi ile Microsoft’u geride bıraktı

Giriş: 19.06.2024 10:01 Güncelleme: 19.06.2024 10:02
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Yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu! Yapay hamlesi ile Microsoft’u geride bıraktı

Teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki yeni atılımlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı ve Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı.

Apple hisseleri, çarşamba günü Nasdaq borsasında %4'ten fazla değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Bu artışla birlikte şirketin toplam piyasa değeri 3,31 trilyon dolara ulaştı ve 3,27 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un önüne geçti.

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Apple'ın bu yükselişinin ardındaki temel etken, "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisinin tanıtımı ve akıllı asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile yapılan ortaklık oldu. Bu hamleler, yatırımcılar arasında Apple'ın yapay zeka alanındaki öncü konumunu ve geleceğe yönelik potansiyelini pekiştirdi.

Apple'ın hisseleri, yapay zeka hamlelerinin açıklanmasının ardından salı günü de %7'den fazla artmıştı. Bu durum, yatırımcıların şirketin yeni teknolojisine duyduğu yüksek güveni gösteriyor.

Apple'ın bu başarısı, yapay zekanın günümüzde teknoloji sektöründe ne kadar önemli bir rol oynadığının da altını çiziyor. Şirketler, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırarak rekabette öne geçmeye çalışıyor ve Apple da bu alandaki öncü konumunu korumak için önemli adımlar atıyor

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