Yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu! Yapay hamlesi ile Microsoft’u geride bıraktı

Apple'ın bu başarısı, yapay zekanın günümüzde teknoloji sektöründe ne kadar önemli bir rol oynadığının da altını çiziyor. Şirketler, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırarak rekabette öne geçmeye çalışıyor ve Apple da bu alandaki öncü konumunu korumak için önemli adımlar atıyor