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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Londra'da milyarlarca dolarlık temas

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Londra’da milyarlarca dolarlık temas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla buluşmak üzere İngiltere'ye gitti. Londra'da yapılacak toplantılarda JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafıdnan organize edilen toplantılarda yüzlerce yatırımcı ile bir araya gelecek.

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