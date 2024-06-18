18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kadınları Güçlendiren Sosyal Güvenlik Reformları: Doğum İzninden Emekliliğe Yeni Haklar Yolda!

Giriş: 18.06.2024 13:44 Güncelleme: 18.06.2024 13:54
ABONE OL
Kadınları Güçlendiren Sosyal Güvenlik Reformları: Doğum İzninden Emekliliğe Yeni Haklar Yolda!

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde, kadınları ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, doğum izninin uzatılması ve emekliliğin kolaylaştırılması için dört yeni düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. İşte detaylar….

Sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler yapılırken, kadınları hedef alan dört düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenlemeler, doğum iznini uzatmayı ve emekliliği kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Geçmişte EYT ve 3600 ek gösterge gibi önemli reformlar yapıldı ve bu reformların devamı planlanıyor. Önümüzdeki dönemde milyonlarca kişiyi etkileyecek bir dizi önemli adım atılacak. Kadınlara yönelik düzenlemeler, özellikle emekliliği ve çalışan annelerin iş hayatında kalmasını destekleyecek adımları içerecek.

Prim Katkısı

Takvim gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberine göre Öncelikle ev kadınlarına yönelik bir adım atılacak. Ev kadınlarına sosyal güvence sağlamak ve emeklilik süreçlerini desteklemek için yeni bir düzenleme yapılacak. Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Bu düzenleme ile en düşük isteğe bağlı sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak, böylece çalışmayan kadınlar daha uygun primlerle emekli olabilecek.

Doğum İzni Artışı

Doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle çalışan annelerin desteklenmesi de planlar arasında. Doğum izni süresinin uzatılması durumunda oluşacak ek maliyetler hesaplanacak ve bu değişikliğin çalışan kadınlar ve iş dünyası üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Yaş Destekleri

Emeklilik yaşının, özellikle çocuk sayısına göre esneklik kazandırılması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca ağır işlerde çalışan kadınlara yönelik bir modelin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu modelle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılacak ve primlerde de değişiklikler olabilecek.

Doğum Borçlanması İmkanı

Doğum borçlanması konusu da değerlendirilecek. Kadınların sigorta başlangıcından önceki doğumlar için borçlanma yapabilmesi talepleri üzerinde çalışılacak. Bu şekilde kadınlar eksik primlerini tamamlayabilecek ve erken emeklilik imkanı elde edebilecekler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör