Kadınları Güçlendiren Sosyal Güvenlik Reformları: Doğum İzninden Emekliliğe Yeni Haklar Yolda!

Prim Katkısı

Takvim gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberine göre Öncelikle ev kadınlarına yönelik bir adım atılacak. Ev kadınlarına sosyal güvence sağlamak ve emeklilik süreçlerini desteklemek için yeni bir düzenleme yapılacak. Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Bu düzenleme ile en düşük isteğe bağlı sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak, böylece çalışmayan kadınlar daha uygun primlerle emekli olabilecek.