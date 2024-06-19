Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye dev katkı! Hedef şimdi yüzde 60

Proje kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildiği, ülke genelinde 21 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildiği ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtilerek, 5,9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi.