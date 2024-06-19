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Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye dev katkı! Hedef şimdi yüzde 60

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 11:50 Güncelleme: 19.06.2024 11:57
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Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye dev katkı! Hedef şimdi yüzde 60

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi ile başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile ekonomiye toplamda 185 milyar liralık katkı sağlandı. 2017'de yüzde 13 olan atıkların geri kazanım oranı 2023 itibarıyla yüzde 35'lere yükselirken; 2035 hedefi ise yüzde 60 olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını ve 185 milyar lira kazanç sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığı ve 185 milyar lira kazanç sağlandığı ifade edildi.

Proje kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildiği, ülke genelinde 21 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildiği ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtilerek, 5,9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranının, 2023'te yüzde 35'e yükseldiği ve 2035'te yüzde 60'ların hedeflendiği ifade edildi.

EVLATLARIMIZ İÇİN SIFIR ATIK HAREKETİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görüşlerine yer verilen açıklamada; daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya hedefiyle atıkları dönüştürdüklerini belirterek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz; evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız" ifadelerini kullandı.

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