ATM'lerde günlük para çekme limiti artıyor! İşte yeni rakamlar
Kurban Bayramı'nın ardından birçok banka ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracak. Günlük para çekme limitleri, yüksek enflasyon ve kurbanlık fiyatlarındaki artış nedeniyle yeniden düzenlenecek. Yeni düzenlemeye göre, günlük para çekme limiti 7,500 lira olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 15,000 liraya, 10,000 liradan 20,000 liraya çıkacak.
Şu anda günlük para çekme limiti 7,500 lira olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 15,000 liraya çıkarmayı planlıyor. Bazı bankalar ise günlük para çekme limitini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Bu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak ve bayram sonrası normal işleyişe geçildiğinde başlayacak.
Kurban Bayramı süresince yaşanan kurbanlık alışverişi ve yüksek enflasyon nedeniyle, ödeme yapmak isteyen kişilerin nakit sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Bankaların bu adımıyla birlikte, nakit ihtiyacının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.
Ancak, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen gidermek için bazı bankaların yapılan düzenlemelerin yanı sıra ek önlemler alması gerekebilir. Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar da önem arz etmektedir.
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