ATM’lerde günlük para çekme limiti artıyor! İşte yeni rakamlar

Şu anda günlük para çekme limiti 7,500 lira olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 15,000 liraya çıkarmayı planlıyor. Bazı bankalar ise günlük para çekme limitini 10,000 liradan 20,000 liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Bu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak ve bayram sonrası normal işleyişe geçildiğinde başlayacak.