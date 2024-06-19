Benzine ve Motorine Zam Geliyor! 21 Haziran Cuma günü itibari ile bezin ve motorin ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatına zam geliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bilindiği üzere haziran ayının ilk günlerinde brent petrol 76 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. An itibari ile fiyatlar 85 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş ise benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…