Benzine ve Motorine Zam Geliyor! 21 Haziran Cuma günü itibari ile bezin ve motorin ne kadar olacak?
Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. İşte zam sonrası benzin ve motorinin yeni fiyatları…
Akaryakıt fiyatına zam geliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bilindiği üzere haziran ayının ilk günlerinde brent petrol 76 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. An itibari ile fiyatlar 85 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş ise benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!
21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geleceği belirtiliyor.
Gelmesi beklenen zamla birlikte bezinin litre fiyatı 40,30 TL'den 41,60 TL'ye, motorinin litre fiyatı 40,67 TL'den 41,97 TL'ye yükselecek.
19 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa
Benzin: 40,30 TL
Motorin: 40,67 TL
LPG: 20,47 TL
Ankara
Benzin: 41,28 TL
Motorin: 41,68 TL
LPG: 20,49 TL
İzmir
Benzin: 41,53 TL
Motorin: 42,06 TL
LPG: 20,29 TL
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