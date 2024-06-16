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Mardin'de bayramda hasat dron ile görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:56 Güncelleme: 16.06.2024 13:56
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Mardin’de bayramda hasat dron ile görüntülendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat dron ile görüntülendi.

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