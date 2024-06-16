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Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 16:29 Güncelleme: 16.06.2024 16:30
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Bodrum’un nüfusu 1 milyona ulaştı

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı.

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