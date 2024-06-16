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Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 16:33 Güncelleme: 16.06.2024 16:35
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Marmaris’e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi

Dünyanın ve Türkiye'nin incisi Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı seyir tepesi oluyor. Marmaris'in eşsiz manzarasını tek bir bakışta görülmesini sağlayan Marmaris girişinde bulunan Marmaris seyir tepesi yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası haline geldi.

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