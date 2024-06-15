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Ünlü tatil merkezi Çeşme'ye bayram piyangosu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:19 Güncelleme: 15.06.2024 10:22
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Ünlü tatil merkezi Çeşme’ye bayram piyangosu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 80'e yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken, bayramda Çeşme ilçesi yine tatilcilerin gözdesi olacak. Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşiyor.

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