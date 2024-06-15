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Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 10:18
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Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 663 firma için izin belgesi düzenlendi. Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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