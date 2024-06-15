Türkiye enerji merkezi olacak! Rusya Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santrale talip
Türkiye ve Rusya bu yıl doğal gazda stratejik bir hamleye imza atarak bölgenin en güçlü doğal gaz merkezini Trakya'da kurmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Türkiye'de kurulacak merkezin her iki ülkenin de menfaatine olacağını açıklarken, Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santrale talip olduklarını belirtti. Zavalny, buradaki modelin Türkiye ile yarı yarıya ortaklık üzerine olması yönünde çalışmaları bulunduğunu ifade etti.
Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasının iki ülkenin de menfaatine olacağını söyleyen Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, "Türkiye gazı bizden en uygun maliyetle alacak, kendi karar vereceği fiyata satacak" dedi.
RUSYA İLE DOĞALGAZDA STRATEJİK HAMLE
Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, enerji sektöründeki öncelikli iş birliği alanlarını görüşmek üzere, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny ve TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arshba ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla buluştu.
ZAVALNY: TÜRKİYE ÇOK AVANTAJLI OLACAK
Türkiye tarafından bu yıl Trakya'da kurulmasının planlandığı gaz merkezi için Botaş ve Gazprom'un temaslarının sürdüğünün anlatan Zavalny, "Bu yıl içinde iki kurumun işbirliği karara bağlanacaktır, çünkü devlet başkanlarının talimatı bu yöndeydi. Geçen sene sonuçlarına göre Türk Akım boru hattından 13 milyar metreküp gaz geçti. Aslında kapasite 15 milyar metreküp. Ukrayna transit geçişi sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Dolayısıyla Ukrayna hattından geçen kapasite yıllık 12-13 milyar metreküp. Türkiye'de transit bir gaz merkezi oluşturarak transit olarak gazı Avrupa'ya taşımak her iki ülkenin menfaatine bir yatırım olur. Gaz merkezinin faydası, Avrupa'daki müşteriler gazı Türkiye'den alacak. Bu merkeze getirilen gazın, Azerbaycan'dan mı, Rusya'dan mı geldiği belli olmayacak. Rezervde biriktirildiği için ülkemize karşı yaptırımlara da tabi olmayacaktır. Avrupa'daki alıcılar belki yeni boru hatları inşa edecekler. Burada Türkiye çok avantajlı olacaktır. En güvenilir şekilde, en uygun maliyetle gaz alacak, satışını da kendi yapacağı için fayda sağlayacaktır. Gaz merkezi oluşturulursa Avrupa ülkeleri çok büyük ilgi duyacaktır" diye konuştu.
SİNOP NGS'Yİ İSTİYORLAR
Zavalny, Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santrale talip olduklarını belirtirken, buradaki modelin Türkiye ile yarı yarıya ortaklık üzerine olması yönünde çalışmaları bulunduğunu ifade etti.
Zavalny, Akkuyu'da yaşanan kısmi gecikmelerde ülkelerine uygulanan yaptırımların da payının olduğunu ifade ederek, "Yaptırımlar nedeniyle, ödemesi yapılmış olmasına rağmen hazır üretilmiş olan ekipmanların tedariki yapılmadı. Bazı ekipmanlar sahaya bile sevk edilmedi. Bazı ürünleri Çin şirketlerine sipariş verdik, bu yıl içinde tedarik edecekler" dedi.
İKİLİ GÖRÜŞMELER ARTACAK
TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arshba da ziyaretleri kapsamında Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile de görüştüklerini aktararak ilişkilerin üst seviyeye taşınması amacıyla iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin daha sık ve düzenli şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da özen göstereceğini söyledi.
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