Türkiye enerji merkezi olacak! Rusya Sinop’ta inşa edilecek ikinci nükleer santrale talip

ZAVALNY: TÜRKİYE ÇOK AVANTAJLI OLACAK



Türkiye tarafından bu yıl Trakya'da kurulmasının planlandığı gaz merkezi için Botaş ve Gazprom'un temaslarının sürdüğünün anlatan Zavalny, "Bu yıl içinde iki kurumun işbirliği karara bağlanacaktır, çünkü devlet başkanlarının talimatı bu yöndeydi. Geçen sene sonuçlarına göre Türk Akım boru hattından 13 milyar metreküp gaz geçti. Aslında kapasite 15 milyar metreküp. Ukrayna transit geçişi sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Dolayısıyla Ukrayna hattından geçen kapasite yıllık 12-13 milyar metreküp. Türkiye'de transit bir gaz merkezi oluşturarak transit olarak gazı Avrupa'ya taşımak her iki ülkenin menfaatine bir yatırım olur. Gaz merkezinin faydası, Avrupa'daki müşteriler gazı Türkiye'den alacak. Bu merkeze getirilen gazın, Azerbaycan'dan mı, Rusya'dan mı geldiği belli olmayacak. Rezervde biriktirildiği için ülkemize karşı yaptırımlara da tabi olmayacaktır. Avrupa'daki alıcılar belki yeni boru hatları inşa edecekler. Burada Türkiye çok avantajlı olacaktır. En güvenilir şekilde, en uygun maliyetle gaz alacak, satışını da kendi yapacağı için fayda sağlayacaktır. Gaz merkezi oluşturulursa Avrupa ülkeleri çok büyük ilgi duyacaktır" diye konuştu.