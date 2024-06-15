Borsa İstanbul’da yeni ralli beklentisi! Vergi ertelemesi, gri liste ve Moody’s doping olacak

Hürriyet'in haberine göre Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 28 Haziran'daki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılacağını beklediğini ifade eden Aydın, bunun küresel fonlar açısından çok önemli olduğunu aktardı. Ayrıca, temmuz sonunda Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasını beklediğini de kaydeden Aydın, şöyle devam etti: "Bu iki faktör borsadaki dalgalanmayı sönümlendirecektir ve endekste genele yayılan alım dalgası getirecektir. Ancak asıl sınav enflasyonun düşmeye başladığı ve faiz indirim beklentilerinin oluştuğu eylülden sonra başlayacak. Eylülden sonra piyasanın nadasa gireceğini, yatırımcıların pozisyonlarını nadasa bırakacağı bir dönem bekliyorum."