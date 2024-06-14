Yüzlerce çifte bayram öncesi faizsiz kredi ödemesi! Bakan Göktaş duyurdu: Bugün itibarı ile yatırılıyor
Evlilik yolundaki gençlere Aile ve Gençlik Fonu'ndan yapılacak ödemelerin ikinci etabı Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yüzlerce çiftin yararlanacağı bu ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Peki Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsi evlilik kredisi için başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmak isteyen gençlere maddi ve manevi destek verilmeye devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yüzlerce çifte ödeme desteği yapılıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.
2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ
Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi. Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvurduğunu belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.
180 MİLYON TL'LİK ÖDEME BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA
Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15 ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız."
Fona başvuran ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, bu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak), depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
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