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Merkez Bankası'nın döviz rezervi rekora doymuyor! 7 Haziran 2024 Merkez Bankası güncel rezerv miktarı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 14:42 Güncelleme: 13.06.2024 14:56
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Merkez Bankası’nın döviz rezervi rekora doymuyor! 7 Haziran 2024 Merkez Bankası güncel rezerv miktarı

Son dakika haberine göre TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 146,2 milyar dolarla rekor düzeye çıktı.



ÖNCEKİ REKOR ARALIK 2023'TE
Önceki rekor 145,5 milyar dolarla Aralık 2023'te görülmüştü. Brüt rezervler bir haftada 2,5 milyar dolar artış kaydetti.

SON OLARAK 143 MİLYAR 648 MİLYON DOLARA ÇIKMIŞTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, son olarak 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıkmıştı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVİNDE HAFİF ARTIŞ
Döviz rezervi 83,9 milyar dolardan 86,4 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyar dolara çıktı.

Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
24.05.2024 59.476 82.765 142.242
31.05.2024 59.740 83.909 143.648

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