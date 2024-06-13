Merkez Bankası’nın döviz rezervi rekora doymuyor! 7 Haziran 2024 Merkez Bankası güncel rezerv miktarı

SON OLARAK 143 MİLYAR 648 MİLYON DOLARA ÇIKMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, son olarak 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıkmıştı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.