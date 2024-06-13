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Türkiye Bankalar Birliği'nden IBAN uyarısı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 12:48
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Türkiye Bankalar Birliği’nden IBAN uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarırken; IBAN, tek kullanımlık parola ve kart şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

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