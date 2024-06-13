Borsa'da bugün yüzler güldü! BIST 100 endeksi 2,23 değer kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer üstüne değer kazanmaya devam ediyor. Endeks günü yüzde 2,23 yükselerek 10.391,89 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,26 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
BoJ'un yarın faizi sabit bırakmasının beklendiğini vurgulayan analistler, Başkan Kazuo Ueda'nın yapacağı sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.
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