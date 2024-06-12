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Piyasaların beklediği haber | ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 21:02 Güncelleme: 12.06.2024 21:06
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Piyasaların beklediği haber | ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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