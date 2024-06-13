Bayram fırsatçılığına geçit yok! Ekipler karış karış denetimde! Ceza yağdı

4.4 MİLYON KURBANLIK HAYVAN HAZIR

TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında tarım politikaları ve vatandaşın kurban ihtiyacı ele alındı. AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 2023 yılı Kurban Bayramı'nda 846 bin büyükbaş, 2 milyon 772 bin küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, "Bu yıl 1 milyon 71 bin büyükbaş ve 3 milyon 300 bin küçükbaş kurbanlık hayvan mevcudu bulunuyor. Kurbanlık sayımızın geçtiğimiz yıllarla kıyasladığında yeterli olduğunu görmekteyiz" diye konuştu. Kılıç, son 22 yılda büyükbaş sayısının yüzde 67, küçükbaş sayısının yüzde 64 arttığını belirterek, "Avrupa ülkeleri arasında toplam hayvan varlığı sayısında lider konumdayız. Kırmızı et, süt, kanatlı et, yumurta, bal üretimimizde ciddi anlamda artışlar meydana gelmiştir" mesajı verdi. 2024'te tarımda yapılacaklarını da anlatan Kılıç, şöyle dedi: "Yeni destekleme modeli, üretim planlaması, hastalıklarla aktif mücadele, yol kontrol noktaları, hastalıktan ari işletmelerin artırılması, ulusal ıslah eylem planıyla hayvandan maksimum verim hedeflenmektedir" dedi.

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