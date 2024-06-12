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Bakan Şimşek'ten Türk ekonomisi hakkında dikkat çeken açıklama

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Bakan Şimşek’ten Türk ekonomisi hakkında dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüştü. Şimşek, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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