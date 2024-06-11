Faturalarda gelire göre tarife! Düğmeye basıldı: Dar gelirli daha az ödeyecek
Doğal gaz faturalarında yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Hükümet tarafından yapılan çalışmaya göre vatandaşlar gelirine göre doğal gaz tarifesi ödeyecek. Düşük gelirliye, düşük tarife ücreti uygulanacak. İşte detaylar...
Hükümet, hane halkının gelirine göre doğal gaz faturalarını düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, gerçek ihtiyaç sahiplerine "sosyal tarife" adı altında destek verilecek.
DÜŞÜK GELİRLİYE DÜŞÜK TARİFE, YÜKSEK GELİRLİYE YÜKSEK TARİFE
Yapılan çalışmalara göre düşük gelir grubundaki haneler daha düşük bir tarifeden, yüksek gelir grubundakiler ise daha yüksek bir tarifeden faturalandırılacak. Bu kademeli fiyat uygulaması, her hanenin gelirine göre belirlenecek.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR ÖNLEM
Bu düzenleme, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alım gücünü artırmayı hedefliyor. Bu adım, maaşlara yapılan zam yerine alım gücünü doğrudan artıracak bir önlem olarak değerlendirilebilir.
YÜKSEK GELİRLİDEN ADALETLİ BİR ÖDEME
Elektrik ve doğal gaz desteklerinin devam edeceği belirtilirken; düşük gelir sahiplerine daha düşük, yüksek gelir sahiplerine ise daha yüksek bir ödeme yapılması, gelir dağılımında adaleti sağlayacak bir adım olarak görülüyor.
DİĞER FATURALAR İÇİN DE KADEMELENDİRME DÜŞÜNÜLÜYOR
Şu an için sadece doğal gaz faturaları için bir düzenleme gündemde olsa da gelecekte elektrik ve diğer faturalar için de benzer bir destekleme sistemi getirilebilir.
YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR
Düzenlemenin yasal bir süreç gerektirdiği vurgulanıyor. Kanun tasarısının Meclis'e sunulması ve kabul edilmesi için uzun bir hazırlık süreci öngörülüyor. Bu nedenle, düzenlemenin yaz tatiline girmeden önce hayata geçirilmesi beklenmiyor.
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