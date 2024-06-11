2024’ün ilk 5 ayında 82 milyon yolcu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava yolu yolcu istatistiklerini açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında 2024 yılı ilk 5 aylık döneminde iç hatlarda 37 milyon 108 bin 806, dış hatlarda ise 44 milyon 923 bin 142 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. 2024 yılında Mayıs ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısının ise 2023 yılının aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 11,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 olmak üzere direkt transit yolcu sayısı ile birlikte toplamda yüzde 12,7 artış yaşandığının altını çizen Uraloğlu, Mayıs ayında ise toplamda 20 milyon 230 bin 573 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Mayıs ayında toplam yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7,5 arttı. İlk 5 ayda toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcu havayolunu kullandı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 475'e dış hatlarda ise 77 bin 751'e ulaştığını belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 200 bin 666'ya ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında mayıs ayındaki toplam uçak trafiğinin yüzde 7,5 arttığını belirtti.