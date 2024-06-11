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Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ihaleyle 60 gebe simental düve alacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ihaleyle 60 gebe simental düve alacak

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, 60 gebe simental düve alımı için ihale gerçekleştirecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Teslimat süresi sözleşme tarihinden itibaren 62 gün olacak.

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