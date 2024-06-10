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Tüm işletmeleri ilgilendiriyor! Cironuz bu tutarın üzerindeyse dikkat! e-Fatura için son tarih 1 Temmuz

Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Tüm işletmeleri ilgilendiriyor! Cironuz bu tutarın üzerindeyse dikkat! e-Fatura için son tarih 1 Temmuz

Yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan şirketlerin e-Fatura'ya geçişine sayılı gün kaldı. Uzmanlar 1 Temmuz'un son tarih olduğuna dikkat çekerken, e-Fatura'ya geçmek zorunda olanların 1 Ocak'a kadar e-Defter'e de geçmekle yükümlü olduklarına dikkat çekildi.

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