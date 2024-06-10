Doğal gazda büyük destek! Faturaları devlet ödeyecek | Vergi mevzuatına düzenleme! Torba Yasa ne zaman çıkacak? Detaylar ahaber.com.tr'de
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Torba Yasa çalışmalarında sona gelindi. Torba Yasa'da doğal gaz desteği, vergi ile ilgili düzenlemeler gibi konular yer alacak. Vatandaş 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'lunun emeklilik gün sayısının 7200 prim gününe düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik ile ilgili çalışmaların da Torba Yasa'da yer alıp almayacağını merak ediyor. Detayları A Haber canlı yayınına katılan Tülay Ağaoğlu aktardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma gündemi, son dönemdeki seçim süreçlerinin ardından oldukça hareketli. Özellikle "Yeni Torba Yasa içeriği ve maddeleri" ile milyonlarca vatandaşın beklediği doğal gaz desteği, vergi düzenlemesi, yenilenebilir enerjiye yatırım destekleri gibi başlıca konular yer alıyor.
TORBA YASA: NE ZAMAN MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK?
Torba yasa tasarısının içeriği, Türk siyasetinin en çok tartışılan konularından biri. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çeşitli düzenlemeleri içeren bu yasa, Meclis çalışmalarının başlamasıyla gündeme geldi. Tasarının hangi tarihte Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve ne zaman görüşüleceği ise henüz netlik kazanmadı.
TORBA YASA'DA NELER OLACAK?
Canlı yayına katılan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Torba Yasa'da olması beklenen konularla ilgili detayları aktardı. İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları:
Her yasama döneminin sonuna doğru bir torba yasa gelir TBMM'ye bu artık geleneksel hale gelmiş durumda. Yine aynı durum söz konusu. Bir torba yasa gelecek 60 ile 100 madde arasındaki bir yasal düzenlemeden söz ediliyor. Her bakanlığın kendine göre acil olarak değerlendirdiği konular işte bu düzenlemede bu torba yasada yer alacak.
MİLYONLARA DOĞAL GAZ DESTEĞİ
En önemli başlıklarından bir tanesi doğal gaz desteği olacak. 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 mayısta sona eriyor. Yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı, dar gelirliye doğal gaz desteği verilmesi söz konusu.
Bunun ayrıntıları henüz netleşmiş değil. Çalışmalar bu yöne devam ediyor. Ancak şöyle olabileceği ifade ediliyor. Normal geliri olana fatura tam yansıtılacak ancak dar gelirli vatandaş faturanın hepsini ödemeyecek. Belki yarısını belki 3'te 1'ini ödeyecek bu konu henüz netleşmiş değil ancak kesinlikle dar gelirliye bir doğal gaz desteği söz konusu olacak.
VERGİLERE DÜZENLEME
Vergiden enerjiye birçok madde yer alacak bu düzenlemede. Vergide çok kazanandan çok az kazanandan az alınması söz konusu. Vergide adaletin sağlanması amaçlanıyor. Bu konuya ilişkin de yine düzenlemeler olacak.
Vergi mevzuatında yer alan ve ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı muafiyetlerin de kaldırılması yine gündemde olacak bu torba düzenlemeyle.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE DESTEK
Yenilenebilir enerjiye ilişkin de yine düzenlemeler yer alacak bu torba yasada. Yenilenebilir ürün, enerji yatırımları öne çıkacak, bu düzenlemede yatırımı zamanında yapmayanın ruhsatı iptal edilecek. Devletten destek alan ruhsat verilen çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu destekleri suistimal etmesinin önüne geçilmiş olacak.
Peki Torba Yasa'da 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'luya prim düzenlemesi, ev kadınlarına emeklilik fırsatı gibi konular olacak mı? İşte o konularla ilgili detaylar...
3600 EK GÖSTERGE: KİMLERİ ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenleme ile emekli ve mevcut kamu personelinin ek göstergeleri yeniden düzenlenecek. Bu değişiklik, birinci dereceye yükselen devlet memurlarını da kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede etki yaratmayı amaçlıyor.
BAĞ-KUR 7200 GÜN PRİM DÜZENLEMESİ: DETAYLAR NELER?
Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gündemdeki bir başka önemli konu. Şu anda 9.000 gün olan emeklilik için gerekli prim gün sayısı, yeni düzenleme ile 7.200 güne indirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle ev kadınları gibi sosyal güvenlik sistemine dahil olmakta zorlanan kesimler için önemli fırsatlar sunuyor.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK: GÜNCEL DURUM
Ev kadınlarının sosyal güvenlik hakları da önemli bir düzenleme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda gerekli adımları atmaya başladığını ve ilgili düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Bu düzenlemelerle ev kadınları, daha erken yaşta emekli olma şansını elde edebilecekler.
YENİ YARGI PAKETİ VE TORBA YASA İLİŞKİSİ
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi, içerisinde genel olarak infaz düzenlemelerini barındırıyor. Bu paket, 8. yargı paketi olarak kamuoyunda yerini almışken, yeni gündeme gelen torba yasa ile birlikte çeşitli sosyal düzenlemeler de bekleniyor. Bu iki yasal düzenlemenin nasıl bir sinerji yaratacağı ve toplumsal etkileri büyük merak konusu.
*Not: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'luya prim düzenlemesi, ev kadınlarına emeklilik ve yargı paketi gibi konuların Torba Yasa'da yer alıp almayacağı henüz netleşmiş değil.
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