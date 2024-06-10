Doğal gazda büyük destek! Faturaları devlet ödeyecek | Vergi mevzuatına düzenleme! Torba Yasa ne zaman çıkacak? Detaylar ahaber.com.tr’de

TORBA YASA: NE ZAMAN MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK?

Torba yasa tasarısının içeriği, Türk siyasetinin en çok tartışılan konularından biri. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çeşitli düzenlemeleri içeren bu yasa, Meclis çalışmalarının başlamasıyla gündeme geldi. Tasarının hangi tarihte Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve ne zaman görüşüleceği ise henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA'DA NELER OLACAK?

Canlı yayına katılan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, Torba Yasa'da olması beklenen konularla ilgili detayları aktardı. İşte Ağaoğlu'nun o açıklamaları:

Her yasama döneminin sonuna doğru bir torba yasa gelir TBMM'ye bu artık geleneksel hale gelmiş durumda. Yine aynı durum söz konusu. Bir torba yasa gelecek 60 ile 100 madde arasındaki bir yasal düzenlemeden söz ediliyor. Her bakanlığın kendine göre acil olarak değerlendirdiği konular işte bu düzenlemede bu torba yasada yer alacak.