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Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Zonguldak’ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik başladı

Zonguldak’ta kurban bayramına sayılı günlerde kala kurban satışları devam ediyor.

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