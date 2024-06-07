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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Çinli dev arasında iş birliği anlaşması: Hedef Çin'den 1 milyon turist

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Çinli dev arasında iş birliği anlaşması: Hedef Çin’den 1 milyon turist

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA ile Çinli Sichuan Havayolları ve Sichuan Havalimanları arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının artırılması hedefleniyor.

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