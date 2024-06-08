Resmi Gazete’de yayımlandı! Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz





Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.